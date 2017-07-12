Автор: Виктория Малая

На ремонт школ и детских садов Иркутска выделено 400 миллионов рублей

Опубликовано: 12.07.2017 17:22

Успеть за лето. 400 миллионов рублей в этом году выделили на текущий и капитальный ремонт в детских садах и школах. К 1 сентября приведут в порядок абсолютно все средние образовательные учреждения города. Построят и совершенно новые корпуса. Успевают ли подрядчики в срок и что грозит тем, кто затягивает строительство социально важных объектов?

Здание второго лицея в Иркутске пустовало больше года. Детей распределили в другое учебное учреждение, а здесь начали капитальный ремонт. В помещении он не проводился со дня основания, а это уже больше полувека назад. Сейчас работы сделаны на 95%, через две недели строители должны покинуть площадку. Тем не менее, изначально обещанные сроки сдачи подрядчик затянул, в последнее время пришлось работать в авральном режиме. "Подрядчики должны знать: если они выигрывают конкурс, идут сознательно на эти работы, связанные с ремонтом наших социальных объектов - детских садов, школ, они должны понимать, какая ответственность на них лежит. Сроки крайне сжатые, и здесь дисциплина очень важна, поэтому контроль за этим мы осуществляем с самого начала", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Подрядчикам, которые нарушают сроки, грозит большой штраф. А также возможность потерять репутацию - с теми, кто нарушил не единожды, работать больше не будут.

А сейчас без выходных возводят и совершенно новое здание корпуса 64-й школы Иркутска. Оно рассчитано на 550 учеников. Здесь будут большие спортивный и актовый залы, современная библиотека, столовая, которая сможет принять за одну перемену свыше 200 человек. Кстати, готовить здесь будут исключительно здоровую пищу, на пару. Соответствующее оборудование уже закуплено и скоро поступит в учреждение. Планы на учебный год грандиозные: это и занятия по билингвальной системе, когда обычные предметы преподают на английском языке, и обучение в классе робототехники. Но, прежде всего, это комфортный процесс занятий, который в старом здании, рассчитанном всего на 400 учащихся, был невозможен. "Учились 1365 детей. Естественно, нам это здание было, как воздух, необходимо. Дети учились в коридорах, потому что не помещались. И начальная школа училась в три смены. Теперь дети будут учиться в две смены. Будет законный обед, перерыв. Перерыв для учителей хороший. Дети смогут спокойно оставаться на дополнительные занятия", - сообщила Галина Газенкампф, директор СОШ №64.

Но не для всех 1 сентября - отправная точка. Например, отремонтированный 103-й детский сад откроется уже в августе. Здание, которому больше 50 лет, совершенно преобразили. Так что дошкольники пойдут заниматься практически в новое дошкольное учреждение.