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Автор:
Анастасия Байдракова

Фестиваль конного спорта инвалидов и чемпионат СФО по адаптивному конному спорту проходят под Иркутском

Опубликовано: 12.07.2017 14:29

Изображение Праздник спорта и силы духа. III Международный Байкальский фестиваль конного спорта инвалидов и чемпионат СФО по адаптивному конному спорту стартовали под Иркутском. Конный центр фонда Тихомировых принял команды из трех стран, шести регионов России. Среди участников как дебютанты, так и мастера спорта. На открытии большого спортивного праздника побывала съемочная группа программы "Новости".

Рихард Тетерис с конем, на котором будет выступать на соревнованиях, познакомился лишь накануне. Но уверен: Лосяш не подведет. Конь спокойный, но быстрый и, конечно, красивый. На выбор лошадей участникам специально отвели целый день - нужно успеть потренироваться и понять друг друга. Ведь грациозное животное - партнер и друг.

На III Международный Байкальский фестиваль конного спорта инвалидов приехали команды из Забайкалья, Бурятии, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, а также Монголии и Латвии. Всего более 80 человек. Иркутскую область представляют 12 спортсменов.

Валентина Вобликова, заместитель председателя правительства Иркутской области: Стойкость духа, вера и поддержка близких людей, наставников позволили вам преодолеть многие-многие жизненные трудности. Вы настоящий пример для нас.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: Желаю, чтобы так же по жизни вы мужественно, смело, активно принимали участие во всех мероприятиях, смело преодолевали все препятствия, которые будут возникать на вашем пути.

Фестиваль - событие яркое. Для гостей и показательные выступления по преодолению препятствий. Лошадь и наездница легко взмывают над полутораметровыми барьерами. И безупречная демонстрация выездки. Выездка станет также одной из дисциплин соревнований. А еще участников ждет рабочая тропа. Нужно продемонстрировать и рысь, и галоп, и шаг. Правильно объехать все препятствия по заранее заданной схеме. За каждым шагом внимательно наблюдает судейская коллегия, в том числе технический делегат федерации конного спорта России. "Именно благодаря проведению таких фестивалей за последние годы в Сибири выросло очень большое число спортсменов с инвалидностью, которые очень серьезно идут в сторону повышения своего мастерства. Потому что вот такие большие, крупные турниры очень мотивируют спортсменов к повышению мастерства", - сказала Ольга Тихомирова, организатор III Международного Байкальского фестиваля конного спорта инвалидов.

Конный фестиваль и чемпионат продлятся до конца недели.

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