Автор: Николай Бессонов

Семь медалей завоевали на первенстве России тяжелоатлеты из Приангарья

Опубликовано: 12.07.2017 14:26

Соревнования среди юниоров в возрасте до 24 лет проходили во Владимире. Уроженка Зимы Таисия Чижикова победила в весовой категории свыше 75 килограммов. В сумме двоеборья она показала результат в 209 килограммов.

Бронзой пополнил свою копилку Виктор Любимов из Саянска. Его результат 195 килограммов. Помимо этого, он стал вторым в рывке. Еще один наш земляк Юрий Ахмедьянов стал третьим в категории свыше 105 килограммов. Теперь Юрий и Таисия Чижикова выступят на первенстве Европы, которое пройдет в ноябре в Албании.

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