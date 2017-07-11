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Автор:
Маргарита Кислицына

На свалке в Братске обнаружены человеческие конечности

Опубликовано: 11.07.2017 17:40

Шокирующую находку сделали братчане на местной свалке. Среди мусора они обнаружили человеческие конечности. Коробки с биологическими отходами находились на полигоне рядом с дачным поселком Моргудон.

Об этом сообщает телерадиокомпания  "Братск". Как установили полицейские, емкости с конечностями попали на свалку из Вихоревской городской больницы. По словам руководства медучреждения, необычный груз туда ошибочно доставил экспедитор. Перепутал адрес. В больнице провели служебную проверку. Коробки с содержимым вывезли и уничтожили по всем нормам. "Биологические отходы должны обезвреживаться и затем помечаться желтым цветом. Помещаться в желтые упаковки и утилизироваться. Наиболее эффективным и надежным способом утилизации, с медицинской точки зрения, является сжигание. Также санитарным законодательством предусмотрено захоронение биологических отходов на кладбищах в специально отведенных местах. У них идет подпись, если утилизируется в свободном виде, что это отходы класса "Б" - опасные. В любом случае, они опасные, так как могли иметь контакт, быть от людей, которые болеют опасными инфекционными вирусными заболеваниями. Трогать это не надо", - сообщила Лариса Нуртдинова, главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора по г.Братску и Братскому району.

В Братске это первый подобный случай. До этого все медицинские учреждения утилизировали биологические отходы в соответствии с правилами и с документацией.



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