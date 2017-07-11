Автор: Марина Беклемишева

Иркутский кинофонд приобрел уникальные кадры начала прошлого века

Опубликовано: 11.07.2017 17:25

Практически машина времени. Уникальные кадры кинохроники появились в Иркутском областном кинофонде. На них Иркутск 1915 года, во времена еще царской России. Военный парад на Тихвинской площади в 20-м году, работы по строительству БАМа в 30-х, байкальские пейзажи столетней давности. Всего 120 бесценных минут. Некоторые кадры сегодня показали программе "Новости".

Иркутск, 1915 год. На Тихвинской площади проходит праздничная манифестация по случаю вступления Италии в Мировую войну. Иркутяне идут со знаменами России, Италии, Франции и Японии к памятнику Александру III. Хочется вглядеться в каждое лицо. Изысканная дама в шляпе с перьями, рядом с ней простая женщина в платке, офицеры, гимназисты, госслужащие в форме. Событие запечатлел родоначальник иркутского кинематографа Антонио Дон-Отелло. На шествие иркутяне явно наряжались, на лицах светятся улыбки, их радость передается сквозь объектив видеокамеры через столетие. Так почему горожане так довольны вступлением Италии в войну? Кадры показываем историку. "Италия первоначально примыкала к так называемому тройственному союзу. Это союз Германской империи, Австро-Венгерской империи и, соответственно, королевства Италия. Переход Италии на сторону Антанты, на сторону России - это была, прежде всего, моральная победа. Гражданская активность иркутян - давняя история. Достаточно сказать, что в нашем городе произошла первая гражданская манифестация", - рассказал Всеволод Напартэ, заведующий отделом истории Иркутского областного краеведческого музея.

А это та же площадь спустя пять лет. Празднуют вторую годовщину Пятой Красной Армии. Уже другое государство, другие люди, другая радость. В Иркутском кинофонде весомое пополнение - 120 минут уникальных кадров, которые многое могут добавить в картину прошлого. "Очень интересно с точки зрения архитектурных сооружений, с точки зрения одежды того времени, с точки зрения языка. Вот, например, лозунг такой был интересный "Приветствуем сибирцев!". То есть не сибиряков, а сибирцев", - отмечает Ольга Аксаментова, директор Иркутского областного кинофонда.

Пейзажи Байкала 20-х годов, панорамы Иркутска 30-х. По городскому саду маршируют пионеры, а в центре уже открыты шанхайская парикмахерская и китайская харчевня "Дюбансан". На видео можно детально рассмотреть фасад Казанского собора - архитектурного сооружения, которое осталось жить лишь на пленке.

Уникальные кадры сотрудники кинофонда приобрели в Красногорске. Там находится Российский государственный архив кинофотодокументов. Раньше Иркутск мог похвастаться хроникой, начиная лишь с 1939 года. Теперь же появился шанс буквально перенестись на целый век назад. С видео предстоит провести еще много работы: его разобьют на тематические блоки, совместят с уже имеющимися в кинофонде кадрами, а затем покажут специалистам - историкам, архитекторам, лингвистам. Иркутяне смогут увидеть прошлое этой осенью на спецпоказах "Хроникального киноклуба" в Доме кино.