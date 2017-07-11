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Автор:
Альфия Еремеева

Сибирского шелкопряда в Иркутской области стало меньше

Опубликовано: 11.07.2017 17:15

Очаги заражения ликвидировали в Заларинском и Черемховском районах. Еще в мае леса обработали специальным препаратом. Для этого использовали авиацию.

Проблемным пока остается Качугское лесничество. Там нужно обработать больше двух тысяч гектаров площадей. Опрыскивать деревья будут с земли. Завершат все работы к концу этой недели. Между тем шелкопряд уничтожает деревья не только в Иркутской области. Общая площадь распространения - почти полтора миллиона гектаров сибирской тайги. Это Красноярский край, Томская и Кемеровская область. На борьбу с вредителем из федеральной и региональной казны выделили больше полутора миллиардов рублей. Ранее некоторые эксперты призывали Министерство природы объявить режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия шелкопряда.



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