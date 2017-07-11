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Автор:
Альфия Еремеева

В Иркутске закрыто отделение банка "Югра"

Опубликовано: 11.07.2017 17:13

Изображение У банка "Югра" проблемы. Из-за неустойчивого финансового положения и угрозы для кредиторов "Банк России" на полгода передал управление госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Временная администрация, в первую очередь, должна выяснить финансовое положение компании. По данным газеты "Ведомости", в "Югре" сейчас находится 181 миллиард рублей физических лиц. Одновременно "Банк России" ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. В Иркутске отделение банка сегодня закрыто. В объявлении указано, что операционный офис консультирует только два часа в день. Для клиентов эта новость стала полной неожиданностью. "Придется открывать подобный счет в другом банке. Потому что нужно срочно, чтобы мне перевели деньги из другой страны. Придется другими методами", - сказала Алиса Ивайловская, владелец счета в банке "Югра".

"В связи с тем, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы всех его счетов и вкладов в банке. Но не более 1 млн. 400 тыс. рублей в совокупности", - проинформировали в банке. Как сообщает пресс-служба "Банка России", выплаты вкладчикам "Югры" начнутся не позднее 24 июля. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрого возмещения по вкладам будут использовать банки-агенты. Их отберут на конкурсной основе не позднее следующего понедельника. Более подробную информацию опубликуют на сайте "Агентства по страхованию вкладов".

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