ДТП: один человек погиб, четверо пострадали

По данным ЦБР (2017.07.11)
Выпуск новостей за 10.07.2017 (66.46)
Серьезная авария произошла утром в Братске. На перекрестке трассы "Вилюй" и улицы Пихтовая столкнулись "Жигули" и иномарка.
По предварительной информации, водитель "семерки" выехал со стороны виадука и решил развернуться. 78-летний водитель допустил столкновение с "Тойотой", которая двигалась во встречном направлении. Пассажирка "Жигулей" - 74-летняя женщина - погибла, оба водителя и два пассажира иномарки серьезно пострадали. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить виновника аварии. Перекресток в том месте регулируемый.