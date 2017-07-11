Автор: Екатерина Лыкова

ДТП: один человек погиб, четверо пострадали

Опубликовано: 11.07.2017 17:02

Серьезная авария произошла утром в Братске. На перекрестке трассы "Вилюй" и улицы Пихтовая столкнулись "Жигули" и иномарка.

По предварительной информации, водитель "семерки" выехал со стороны виадука и решил развернуться. 78-летний водитель допустил столкновение с "Тойотой", которая двигалась во встречном направлении. Пассажирка "Жигулей" - 74-летняя женщина - погибла, оба водителя и два пассажира иномарки серьезно пострадали. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить виновника аварии. Перекресток в том месте регулируемый.

Изображения новости