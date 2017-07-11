Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 11.07.2017 14:58

Ангарский "Ермак" по-прежнему активен на трансфертном рынке, а в Братске прошли крупные соревнования по плаванию. Подробности в спортивном обзоре.

Всероссийские соревнования по плаванию прошли в Братске. На открытую воду вышли не только спортсмены из нашего региона и городов России, но и зарубежные участники. 4 заплыва и 2 дистанции. 500 метров для юношей и девушек и 1000 для профессионалов и любителей. Попробовать силы на водах Братского моря пожелали 37 спортсменов из Иркутской области, Омска и Красноярска. В этот раз организаторы пригласили еще и участников из Монголии. "Я бы хотел посмотреть, как здесь это проходит. Посмотреть на воду. Пока у меня мнение такое, что все у нас замечательно, но не хватает желания провести крупное международное соревнование", - сказал Алексей Акатьев, двукратный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде.

Лучшей среди женщин 18 лет и старше стала омичка Ирина Остапенко. В заплыве среди юношей от 15 до 17 лет самым быстрым оказался спортсмен из Усолья, призер первенства России по плаванию Илья Кузьменко. Среди профессионалов лучшим стал Никита Чеховский. Как рассказали организаторы, главная цель события - привлечь больше братчан к плаванию, а значит, к здоровому образу жизни.

Ангарский "Ермак" продолжает возвращать своих бывших игроков. С клубом подписал контракт Максим Юшков. Это его третье возвращение в Ангарск. В прошлом сезоне он выступал за "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Также "Ермак" подписал контракты еще с двумя хоккеистами. Это защитник Роман Попов и вратарь Сергей Борисов.

Сборная Приангарья выиграла 2 этап 8-летней Спартакиады учащихся СФО по легкой атлетике. В беге на 100 и 200 метров золотые медали завоевал Евгений Дронов. В метании диска лучшим стал Матвей Чумаченко, он же завоевал бронзовую медаль в толкании ядра. В прыжках с шестом все призовые места заняли спортсмены Иркутской области: первое место – Михаил Шмыков, второе место – Вячеслав Вантеев, третье – Александр Булко.