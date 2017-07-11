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Автор:
Екатерина Лыкова

В "К-9" поселился детеныш косули

Опубликовано: 11.07.2017 14:29

Изображение Доверчивый и совсем не из пугливых. Детеныш косули стал новым обитателем питомника "К-9". Его нашли в лесу жители Баяндаевского района месяц назад и забрали к себе домой. Но местный шаман держать дикое животное в доме не разрешил, поэтому косулю решили отдать.

Пятнистого малыша перевезли в Иркутск. На вид ему около трех месяцев, это самец. Он охотно пьет молоко. Причем кормят косуленка только натуральным продуктом, коровье молоко не кипятят и не стерилизуют. Начинает пробовать олененок и траву. Пока животное поселили в конюшне. "За пару часов освоился здесь. Здесь лошади, привычно, думает, его родители. Он думает, что это его стадо, что мать, от собак подальше здесь, в конюшне для него благоприятная атмосфера и комфортно", - рассказал Вячеслав Славин, руководитель питомника "К-9".

Скоро для косуленка сделают собственный загон. На волю животное уже отпустить нельзя, не сможет выжить. К тому же олененок не боится людей. Специалисты в очередной раз напоминают: не стоит подбирать детенышей диких животных в лесу. Возможно, их мама где-то рядом. Надо дать шанс остаться животному в природе.

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