Автор: Екатерина Лыкова

"Простые герои": спасли многодетную семью из горящей квартиры

Опубликовано: 11.07.2017 14:27

Вынесли троих детей из огня и помогли выбраться взрослым. Многодетную семью спасли соседи на пожаре в поселке Марково под Иркутском. Несколько человек, не раздумывая, бросились на помощь, когда в многоэтажке загорелась квартира. О мужественном поступке мужчин в нашей рубрике "Простые герои".

"Мы с Владом подошли к двери, начали ее пинать, она внутрь провалилась и все. Постучались к соседям, взяли ведра с водой, давай тушить. Горело все", - рассказывает Овик Арутюнян.

Едкий запах дыма среди ночи почувствовал сосед Овика Арутюняна Влад Думацкий. Он и позвал всех на помощь. Мужчины со всего дома поспешили спасти из огненной ловушки семью. Огонь отгородил выход. И как только пламя на входе удалось усмирить, из квартиры выбрались мужчина и женщина. Они сказали: в комнатах остались трое детей. Валерий Икованюк бросился в задымленное помещение и вынес на руках пятилетнего мальчика. "Ночь, темно, ничего не видно, нашли на ощупь, первого ребенка я вынес на улицу. Я как-то в тот момент не думал ни за себя, ничего, главное - людей спасти, вывести из квартиры детей, и также весь дом, на четвертом этаже тоже многодетная семья, чтобы огонь не разошелся", - говорит Валерий Икованюк.

Соседи кричали, что в доме горят дети. Александр Смирнов из дома напротив услышал их, сбегал за фонарем и следом вошел в горящую квартиру. В кроватке он нашел двухлетнюю девочку, передал ее людям и вернулся за ее трехлетней сестрой, мужчина едва не потерялся в пространстве. "Не с первого раза зашел, невозможно было находиться, видимость была нулевая, сам запах дыма, не просто запах, а там еще горели потолки ядовитые, когда заходил, услышал хрипы, что дети уже задыхаются, то есть они были на последнем издыхании, выносил уже полуживых детей", - вспоминает Александр Смирнов.

Трех детей передали врачам скорой помощи. Сейчас пострадавшие в больнице. По словам соседей, в квартире после пожара следователи обнаружили бутылки с алкоголем. А герои, которые спасли семью, говорят: главное, чтобы дети скорей пошли на поправку.

Изображения новости