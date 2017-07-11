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Автор:
Маргарита Кислицына

"Время денег"

Опубликовано: 11.07.2017 14:23

Удар по кошельку. Июль стал месяцем тотального роста цен. Отдых, образование, продукты, топливо... О самых накаленных статьях расходов иркутян в рубрике "Время денег".

Неприятный сюрприз для абитуриентов. Стоимость учебы по контракту выросла в 1,5-2 раза. То есть в среднем на 40-50 тысяч рублей. Кошельки родителей к такому оказались не готовы. К скачку цен приложило руку Минобрнауки. По действующим правилам вузы не могут устанавливать плату за коммерческое обучение ниже того, что платит за подготовку такого же специалиста бюджет. То есть если государство перечисляет вузу за обучение студента 100 тысяч в год, то и для платников стоимость обучения должна быть не меньше.

Туроператоры традиционно открыли сезон отдыха на Байкале. Тысячи туристов. Самые популярные направления - Листвянка, Малое море, остров Ольхон. На побережьях озера ждут комфортные отели и базы отдыха. Вот только путевки для любителей уникальных красот значительно подорожали. В основном за счет стоимости проживания. По сравнению с июнем она подросла на 70%.

При этом заграничный отдых дешевле не стал. Курс доллара и евро стремительно пополз вверх. По мнению экономистов, эти изменения имеют спекулятивный характер. Хотя нельзя отрицать: беспокоят прогнозы на урожай. "Нынешнее колебание спорадическое. Ближе к августу будут тенденции к еще большему падению, потому что сигналы о низком урожае из-за погоды будут поступать. Минсельхоз дает 100 миллионов тонн, но, я думаю, в пределах 85-90 миллионов тонн будет", - прокомментировал Виктор Чебунин, кандидат экономических наук.

А это повлечет скачок цен, в том числе на продукты. Кстати, от продуктовой корзины стабильности уже ждать не приходится. В среднем на 15% выросли цены на овощи. В особенности на картошку, свеклу и капусту. На 5% подорожали йогурт и яблоки, чай и кофе с сахаром. На 3% подорожало яйцо куриное. Зато значительно, на 20%, снизились в цене огурцы и  помидоры - на 12%.

Рекордами по ценам на топливо жителей Иркутской области уже не удивишь. Народный 92-й прибавил сразу 50 копеек и стоит теперь 37, 90. АИ-95 - 39 рублей 40 копеек. Дизель - 39,30.



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