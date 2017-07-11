Автор: Анастасия Байдракова

Автомобильная пробка длиной в 10 километров возникла в Иркутске из-за ДТП

Опубликовано: 11.07.2017 14:18

Авария с участием грузовика и легковой машины стала причиной семичасовой пробки длиной почти в десять километров. Сотни людей оказались в заложниках дорожной ситуации накануне вечером в Иркутске.

На выезде из города, где улица Маршала Конева переходит в Култукский тракт, столкнулись две машины. Обе ехали в направлении Шелехова, на восток. По словам очевидцев, при сужении двух полос водитель большегруза "Шанкси", который двигался слева, зацепил левое заднее крыло "Тойоты Камри". Легковушку развернуло и ударило правым боком все о тот же грузовик. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Пробка в сторону Шелехова из Иркутска начиналась от "Военного городка" и заканчивалась возле Лугового. В среднем автомобилисты проводили в ней около двух часов.