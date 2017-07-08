Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 07.07.2017

Опубликовано: 07.07.2017 21:25

"Авиалесоохране" России 86 лет. 7 июля считается днем рождения учреждения. Именно в этот день в 1931 году совершили первый полет для мониторинга лесопожарной обстановки. В рейс тогда вышел легендарный самолет По-2. Какие технологии борьбы с лесными пожарами используют сегодня? Зачем искусственно вызывать дождь? Где пожар тушить сложнее: на западе страны или в Сибири? Обо всем этом мы поговорим в очередном выпуске программы "Разговор о важном". Сегодня у нас в гостях - заместитель начальника центральной базы "Авиалесохрана" Николай Ковалев.

Видео новости Скачать