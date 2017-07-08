Автор: Екатерина Лыкова

Летняя спартакиада учащихся СФО проходит в Иркутске

Опубликовано: 07.07.2017 18:04

Мини-Олимпийские игры по легкой атлетике. Летняя спартакиада учащихся Сибирского федерального округа проходит в Иркутске. Такие соревнования проводят раз в четыре года. Поэтому два дня обещают быть временем упорной борьбы.

Такие жаркие финальные забеги поразили даже бывалых спортсменов. За доли секунд боролись яро. На каждой площадке разгорелась настоящая спортивная борьба. Прыгнуть, что называется, выше головы старался каждый легкоатлет. И в первую очередь хотелось улучшить свой результат. Яна Ююкина из Барнаула стала первой в своей коронной дисциплине по прыжкам в длину. Результат девушки 5 метров 57 сантиметров. "Сегодня прыгалось достаточно нелегко, я думала, что покажу лучший результат, мы с тренером Надеждой Владимировной Клевцовой надеялись на лучшее, но что получилось, то получилось, будем дальше работать", - сказала Яна Ююкина, победительница в дисциплине "Прыжки в длину", г.Барнаул.

Уже первые итоги показали: результаты этих соревнований не уступают первенству России. Здесь почти треть участников - кандидаты в мастера спорта. Десять команд борются за золото, чтобы попасть на соревнования в Майкопе. Они пройдут в начале августа. Поэтому от усилия каждого из 200 человек зависит, будет ли в руках заветная путевка. "От нашего округа три команды впервые попадают на финал, финал пройдет в Майкопе. А у нас, в общем-то, несколько сильных команд. Это и Красноярский край, и Иркутская область, и Алтайский край, и Кемерово, и Омская область. Четыре команды, где действительно ведут борьбу, чтобы быть в тройке, попасть на финал", - рассказал Василий Шкурбицкий, главный судья соревнований.

Не все спортсмены пришли на стадион в спортивной форме. Иркутянка Надежда Черноярова появилась на соревнованиях в новом наряде и с новой фамилией.

Надежда Черноярова: Я здесь тренируюсь, для меня тренеры - это как вторые папы.

Дмитрий Чернояров: Ты скажи, что с 8 лет здесь, столько медалей заработала. Мы не могли сюда не прийти.

У спортсменов есть еще день, чтобы заслужить право на финал и показать командный дух, ведь индивидуально попасть на соревнования не получится.