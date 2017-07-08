Автор: Николай Бессонов

Этим летом в Иркутске снесут 700 опасных тополей

Опубликовано: 07.07.2017 17:47

Один тополь за всю жизнь оказывает экологических услуг на миллион рублей. Но и может принести не меньше убытков, если вовремя не убрать состарившееся растение. Пожилых деревьев в Иркутске, оказывается, немало. Долго ли они простоят?

Наталья Важенина живет в садоводстве "Железнодорожник". Ее дом под самым склоном, на котором растут тополя. Точнее, росли. Сейчас растения превратились в сухостой, а значит, постоянную угрозу. В прошлом году после сильных дождей деревья начали падать и доставили людям немало хлопот. "Там вот в самом начале тогда у нас падали деревья. Тогда что-то без света сидели пару дней, потом в принципе убрали. У нас тут вообще провода, машины ставим. Я думаю, что при хорошем ветре это все начнет падать. Конечно, по-хорошему бы их спилить", - говорит Наталья Важенина, житель СНТ "Железнодорожник".

Эти растения недекоративные. Их высаживали, чтобы за счет корней укрепить склон. Теперь тополя с этой функцией не справляются. Значит, пора менять растительность. А для начала снести сухие. Городскому бюджету уборка аварийных деревьев обходится в среднем в 7 тысяч рублей за штуку. Ежедневно в администрацию поступают десятки заявок от горожан. "Для того чтобы, во-первых, определить сухое это, аварийное дерево, необходимо чтобы выехал дендролог и обследовал эти деревья. Сносятся деревья в зависимости от выделенного бюджетного финансирования. В этом году у нас выделены средства в размере 24 миллионов рублей, в том числе на валку, на формовочную, санитарную обрезку", - сообщила Дарья Королева, и.о. начальника управления экологии администрации г.Иркутска.

По контракту этим летом в Иркутске снесут 700 опасных тополей. Но их количество год от года только растет. По естественным причинам.

Член Международного дендрологического общества Виктор Кузеванов уверен: многие тополя в Иркутске постарели. В среднем такое растение в агрессивных городских условиях живет не более 60 лет. "Мы знаем, что многие деревья в Иркутске уже состарились, они были посажены в 40-50-е годы. Наступает период, когда Иркутску придется пройти через смену системы озеленения. Тем более многие тополя у нас пережили заболевания различные. Вот 2 года назад у нас была особенно большая вспышка тополевой моли, которая тоже искусственно состарила, заразила и сделала их больными", - отмечает Виктор Кузеванов, кандидат биологических наук.

Заменять бальзамические и лавролистные тополя ботаник рекомендует их собратьями - черным или серебристым видами. Они более устойчивы к болезням и вредителям. Ну а если не сделать этого планово, в один ненастный день город может ждать массовый падеж деревьев.