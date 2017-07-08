Стартовал проект "Сарайское кольцо"

По данным ЦБР (2017.07.08)
Выпуск новостей за 07.07.2017 (58.69)
"Сарайское кольцо", начало. Сегодня экотуристический проект по строительству кольцевой пешеходной тропы на Сарайском пляже острова Ольхон впервые стали претворять в жизнь.
Обозначили начало тропы, наметили пять выходов к уникальным соснам, определили границы смотровой площадки. Протяженность кольца составит два километра. Маршрут сделают доступным и для людей с ограниченными возможностями. Следуя по "Сарайскому кольцу", можно будет увидеть эндемики Сарайского залива. Сбор средств на воплощение экотуристического проекта продолжается.