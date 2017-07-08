Автор: Марина Беклемишева

Стартовал проект "Сарайское кольцо"

Опубликовано: 07.07.2017 17:41

"Сарайское кольцо", начало. Сегодня экотуристический проект по строительству кольцевой пешеходной тропы на Сарайском пляже острова Ольхон впервые стали претворять в жизнь.

Обозначили начало тропы, наметили пять выходов к уникальным соснам, определили границы смотровой площадки. Протяженность кольца составит два километра. Маршрут сделают доступным и для людей с ограниченными возможностями. Следуя по "Сарайскому кольцу", можно будет увидеть эндемики Сарайского залива. Сбор средств на воплощение экотуристического проекта продолжается.

Изображения новости