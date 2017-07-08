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Автор:
Анастасия Байдракова

В Иркутском районе прошли соревнования доярок и техников-осеменаторов

Опубликовано: 07.07.2017 17:39

Изображение При какой температуре нужно содержать дойных коров, какой корм повышает жирность молока и как часто необходимо разбирать доильные аппараты? Это лишь несколько вопросов конкурса для операторов машинного доения. Сегодня в Иркутском районе соревновались представители самых крупных ферм.

Первое задание для доярок - сборка-разборка аппарата машинного доения. Тугие резинки поддаются с трудом, нервы на пределе - пройти этап нужно на время. Организаторы сетуют: погода подвела. От холода резина стала менее эластичной, участницам приходится прикладывать больше усилий. Кроме того, на некоторых фермах оборудование уже более современное - стоят молокопроводы, такими доильными аппаратами больше не пользуются.

А в лаборатории в это же время проходит первый этап конкурса среди техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Подготовка семенного материала - процесс очень ответственный, стерильность должна быть почти как в операционной. Ведь от этого зависит качество потомства. 

Техник-осеменатор - профессия серьезная. Именно на них селекционная работа в хозяйствах. "Интересно, что получится, от каких быков какое потомство, что в дальнейшем нужно будет, и вся селекционная работа эта в дальнейшем очень-очень интересна. И непосредственно при осеменении ты знаешь, что делать и как делать. Не зная этого, ты не можешь представить, какое будет у тебя стадо", - говорит Иван Плотников, участник конкурса техников по искусственному осеменению с/х животных.

А у доярок тем временем следующий этап. Прежде чем подключить аппарат, обязательно проверяют, хорошее ли молоко. Еще одно обязательное условие - чистота. Уже надоенное молоко для проверки несут в лабораторию. Пропускают через фильтр и сравнивают образец с таблицей. Все должно быть по ГОСТу.

В конкурсе приняли участие представители пяти крупных хозяйств Иркутского района. Это хорошая подготовка перед областными соревнованиями. Да и сам по себе конкурс полезен как повышение квалификации. "Везде же по-разному: на одной ферме так, на другой так, общаешься, уже что-то дома применяешь, стараешься. Обязательно это нужно. И к этому нужно молодежь привлекать", - отмечает Валентина Сазончик, участник конкурса мастеров машинного доения.

Привлекать больше молодежи, повышать престижность профессий - в этом цель конкурса. Его будут проводить раз в два года. А следующим летом на соревнования соберут пахарей-механизаторов.

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