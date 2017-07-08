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Автор:
Внеш. корр.

В Приангарье свадебный бум!

Опубликовано: 07.07.2017 17:02

Изображение Магическая дата 7.07.2017 только в Центральный ЗАГС Иркутска привела более ста пар молодоженов. Большинство из них верят в то, что сочетание семерок непременно принесет их семьям счастье. А кому-то с датой просто повезло.

Светлана и Дмитрий Векуа, молодожены: Если честно, мы даже не ожидали, что седьмого числа будет такой ажиотаж. И спустя некоторое время мы поняли, что дата получается у нас такая круглая. Ну не то, чтобы круглая, она такая, получается у нас красивая. Принесет ли она нам удачу в дальнейшем, мы не знаем, это зависит только от нас.

Инга Трофимова, начальник управления государственной регистрации службы ЗАГС Иркутской области: Я думаю, что сегодняшний рекорд побить будет сложно. Когда мы поняли, что на 7 июля желающих больше, чем достаточно, то удлинили рабочий день с восьми до восьми и по максимуму решили всех желающих вместить, чтобы никому не отказать.

Всего в Иркутске сегодня поженились около 200 любящих пар. А в Иркутской области свадьбу сыграли более 500 пар молодоженов. Из них 13 пар зарегистрировали брак на Байкале, в отделе, расположенном в поселке Листвянка.

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