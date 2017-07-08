Автор: Марина Беклемишева

Девушка не справилась с управлением и упала в реку

Опубликовано: 07.07.2017 16:56

Ушла под воду вместе с автомобилем. Сегодня утром в Усть-Куте девушка за рулем не справилась с управлением, снесла ограждение деревянного моста и упала в реку Кута.

Очевидцы вызвали скорую помощь и МЧС. А местные жители принесли на берег резиновую лодку. На ней спасатели и добрались до автоледи, которая, тем временем, смогла выбраться на крышу своей машины. Но доплыть до берега девушка не могла, она не сумела бы преодолеть сильное течение. Спасатели на лодке вызволили пострадавшую на сушу и передали медикам. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

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