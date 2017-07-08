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Автор:
Алексей Келэвро

В Иркутской областной клинической больнице появился уникальный пациент

Опубликовано: 07.07.2017 16:53

Изображение Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем. У сердца свои законы, которых разум не знает. Зато знают иркутские кардиохирурги. В областном центре появился уникальный пациент, в груди которого бьются два механических клапана первого и последнего поколения. Житель Аларского района прожил почти 50 лет с устройством, которое уже стоит на музейных полках.

Говорят, сердце человека - запечатанная книга. В данном случае основные и, пожалуй, самые весомые слова в книгу, а точнее в историю болезни этого пациента, внесли золотые руки иркутских кардиохирургов. В прошлом году Кузьма Шопхонов в возрасте 55 лет перенес сложнейшую операцию на сердце - протезирование митрального клапана механическим протезом. Сейчас пациент чувствует себя отлично. По словам врачей, механика помогает сердцу работать точно, как часы, стрелки которых будут вращаться еще очень долго.

Кузьма Степанович - житель Аларского района. Всю жизнь занимается спортом. 7 лет назад победил на соревнованиях по теннису. И вообще признается: здоровый образ жизни победит любой недуг. "Спортом заниматься, двигаться больше. Каждый день. Много двигаться", - говорит Кузьма Шопхонов, пациент Иркутской областной клинической больницы.

А теперь внимание. Сердце этого пациента практически единственное в своем роде. Оказалось, что все эти годы Кузьма Степанович жил с идентичным имплантом в грудной клетке. В далеких 70-х в возрасте 16 лет он был одним из первых людей в Приангарье, которому сделали уникальную на те годы операцию с искусственным кровообращением и установили механический клапан, который прослужил мужчине уже почти полвека. "Шарик позволяет кровотоку проникать в этом направлении, а его замыкательная функция, когда шарик затыкает отверстие. Клапан работает в течение 38 лет у нашего пациента", - поясняет Вячеслав Батеха, врач-кардиохирург Иркутской областной клинической больницы.

Этот случай уникален тем, что подобные импланты первого поколения были весьма недолговечны. Подвергались деформации и вовсе переставали работать. В доступных источниках литературы встречаются единицы длительных наблюдений за пациентами после протезирования клапанов сердца искусственными протезами 1 поколения. В нашем случае речь идет о 38-летнем наблюдении. Есть лишь 2 случая более длительного наблюдения - 40 и 39 лет в Москве. "З8 лет спустя он обратился к нам с жалобой на одышку. Причиной заболевания являлся ревматический стеноз центрального клапана. Говоря простым языком, у него сломался не искусственный клапан, а свой. Искусственный работал отлично, а другой подвергся заболеванию и подлежал замене. Таким образом, у него сейчас функционируют два механических клапана, разных поколений, первого и последнего", - рассказал Вячеслав Батеха.

На смену старым шариковым клапанам пришли новые, безупречные. Их конструкция гораздо сложней и на сегодняшний день считается одной из лучших в мире. С 70-х кардиохирургия шагнула далеко вперед. Раньше проводили около 20 подобных операций в год. Сейчас это количество увеличилось до 250. В целом, в нашем регионе кардиохирурги областной больницы проводят более 1500 тысяч операций на сердце.

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