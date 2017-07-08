На неделе высокой моды в Париже представили ювелирные украшения, посвященные Байкалу

По данным ЦБР (2017.07.08)
Выпуск новостей за 07.07.2017 (58.69)
Кристально чистые воды и великая тайна байкальских глубин вдохновили французских ювелиров. Они создали набор украшений, посвященный сибирскому озеру.
Изысканные колье, серьги и кольца - часть коллекции "Имперская зима", которую представили на неделе высокой моды в Париже. Как рассказывают представители ювелирного дома, художники вдохновлялись зимней Россией. А колье-воротник "Байкал" из белого золота с крупным аквамарином, лунным камнем, жемчугом и бриллиантами навеяно пейзажами и льдами священного озера.