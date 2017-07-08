Автор: Марина Беклемишева

На неделе высокой моды в Париже представили ювелирные украшения, посвященные Байкалу

Опубликовано: 07.07.2017 16:32

Кристально чистые воды и великая тайна байкальских глубин вдохновили французских ювелиров. Они создали набор украшений, посвященный сибирскому озеру.

Изысканные колье, серьги и кольца - часть коллекции "Имперская зима", которую представили на неделе высокой моды в Париже. Как рассказывают представители ювелирного дома, художники вдохновлялись зимней Россией. А колье-воротник "Байкал" из белого золота с крупным аквамарином, лунным камнем, жемчугом и бриллиантами навеяно пейзажами и льдами священного озера.

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