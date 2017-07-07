Автор: Альфия Еремеева

Социальные объекты бывшего ИВВАИУ готова взять на баланс города администрация Иркутска

Опубликовано: 06.07.2017 18:34

Сейчас все находится в собственности Иркутской области. К городу относится только детский сад №4. Но отремонтировать его невозможно, поскольку земельные участки под всеми объектами в федеральной собственности. Такая же проблема с жилым фондом. Часть домов в аварийном состоянии, как и дороги возле них. Между тем уже в этом году территорию собираются благоустроить.

"В этом году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" во дворах у нас будет заменено приблизительно 5,5 тысяч кв.м. асфальта. Около тысячи квадратных метров тротуаров. Также будут организованы газоны, съезды для маломобильных групп населения. В парке будет установлена детская площадка из 4 элементов", - сообщил Владимир Преловский, глава Октябрьского округа г.Иркутска.

Преобразований давно ждут местные жители. Из-за юридических проволочек их дома даже не входят в программу капитального ремонта. Между тем администрация Иркутска не раз заявляла о готовности принять на баланс муниципалитета объекты недвижимости, дороги, коммуникации. Но пока получает отказ.

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