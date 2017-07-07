Автор: Алексей Келэвро

Виновники ДТП со смертельным исходом зачастую не получают сурового наказания

Опубликовано: 06.07.2017 18:16

Год условно получила вагоновожатая трамвая, которая совершила наезд на пешехода в Иркутске. Авария произошла осенью прошлого года. Пожилая женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора и угодила под колеса трамвая. В результате она потеряла обе ноги. Специалисты изучили все обстоятельства ДТП и дали заключение, что водитель могла избежать наезда на пешехода. Приговор суда многие сочли мягким. За последнее время подобными решениями заканчивалось не одно резонансное ДТП. Причем с более тяжким исходом. Почему суды так гуманны к убийцам за рулем?

Это кадры аварии, в которой погибли люди. Если называть вещи своими именами, они стали жертвами чужой глупости. Львиная доля смертельных случаев на дороге приходится на удручающую формулировку "в состоянии алкогольного опьянения". Пьяный водитель, согласно печальной статистике, дело для нашего времени привычное. Есть и те, кто смело садится за руль и под допингом посильнее.

1 сентября прошлого года, водитель пассажирского автобуса врезался в столб. Несколько человек получили серьезные травмы, в том числе ребенок, который прикован сейчас к постели. И погибла женщина. Следователи установили: водитель в момент аварии был под действием наркотиков. Как пояснил виновник аварии, все вышло случайно, случайно покурил, и само ДТП вышло случайно. В результате, суд вынес ему приговор 3,5 года колонии-поселения, в которую он должен явиться добровольно. Родственники погибшей категорически не согласны с решением представителей закона. "Человека нет, а он будет продолжать спустя три года, возможно, ездить, совершать еще преступления. Вновь. У него была уже подобная статья, только часть другая. Он не встал на путь исправления. Нет, он не исправится", - говорит Николай Швецов, сын погибшей в ДТП.

Мягкость наказания при ДТП со смертельным исходом - в судебной практике дело неудивительное. 3 года и 9 месяцев получил мужчина, который в октябре 2015 на полной скорости сбил женщину на тротуаре в Ангарске. И это далеко не полный список резонансных трагедий на дороге, в которых погибли люди. Кроме наличия спиртного в крови, эти дела объединяет одно важное обстоятельство: отсутствие реального срока с отбыванием в тюрьме. По словам опытных юристов, наказание здесь будет гуманней, чем в случае с шальной пулей или если случайно уронить человеку кирпич на голову. "У него умысел единственный - это нарушение правил дорожного движения. Он полагает и должен знать, что, садясь за руль в алкогольном опьянении, он нарушает правило дорожного движения. А прямого умысла причинить смерть человеку или другим участникам движения у него нет. При убийстве есть умысел - причинение смерти. Самый меньший срок при смертельном ДТП. Вот такие у нас противоречия в законе", - комментирует Иван Зубарев, автоюрист.

Реальный срок заключения светит нарушителю лишь в том случае, если следствие докажет реальные мотивы совершения убийства. Но сделать это в рамках закона очень не просто.