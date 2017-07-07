Автор: Екатерина Лыкова

Любители спиннеров утверждают: это помогает расслабиться и сконцентрироваться

Опубликовано: 06.07.2017 17:35

Закрутила весь Иркутск. Новая игрушка спиннер приобрела небывалую популярность. Она вращается буквально в каждом дворе. Причем новая игра увлекла не только детей, но и взрослых. Что помогло раскрутиться, казалось бы, обычному предмету?

Вот уже второй месяц у лотков со спинерами практически не бывает пусто. Хотя миниторговые точки буквально рассыпаны по центру города. Дети, что называется, пошли по второму кругу. И, несмотря на то, что дома уже есть подобная игрушка, просят у родителей новую модель. "Мне нравится их крутить, они как бы гипнотизируют. Я трюки умею делать, на одном пальце", - признается Иван Ефремкин.

В семье Дмитриевых уже три спиннера, но пришли еще за одним. Причем взрослые играют наравне с детьми. "Я считаю, что это поможет от стресса, успокоиться, нервы маленько успокоить, ерундой пострадать, наверное", - говорит Надежда Дмитриева.

Каждый вращающийся разноцветный круг создает свой рисунок. "Модели пользуются популярностью железные, берут вот эти мелкие пластмассовые, прекрасно берут, они крутятся прекрасно, а дети любят, чтобы они хорошо крутились, но они любят тяжелые, потому что тяжелые дольше работают", - рассказывает Ирина Евдокимова, продавец.

Любители спиннеров утверждают: это помогает расслабиться и сконцентрироваться на мысли. Такую цель и преследовала создатель игрушки Кэтрин Хэттингер из Америки. Больше 20 лет назад она придумала простой предмет для детей с рассеянным вниманием. Но популярность пришла только сейчас. Психологи говорят: предметы от стресса - мысль не новая, меняется только форма. Этим и можно объяснить успех игрушки. "Ключи, эспандер - все, что связано с ощущением, с изменением тона в руке, это все успокаивает, придает легкую медитацию, в которую можно погрузиться, в ту тему, которая реально тебя интересует", - комментирует Ольга Чернявская, психолог.

В разные времена были пластмассовые радуги, лизуны, покемоны, сейчас очередь спиннеров. Возможно, и они попадут в круговорот времени, но пока продолжают кружить голову людям.