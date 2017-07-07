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Автор:
Альфия Еремеева

Строительство жилого комплекса "Порт-Артур" возобновилось

Опубликовано: 06.07.2017 17:31

Изображение Заплатили за квадратные метры и остались ни с чем. Больше тысячи жителей Иркутской области имеют статус "обманутых дольщиков". Все 13 "проблемных" объектов находятся в Иркутске. Один из них - жилой комплекс "Порт-Артур" на улице Пискунова. Стройка остановилась еще три года назад. Но этим летом работы удалось возобновить.

Долгожданное жилье для 200 дольщиков. Не сказать, что переезд не за горами, но теперь появилась надежда. До возобновления стройки здесь было всего пять этажей монолитного каркаса. Сейчас на объекте работают две подрядные организации. Одни занимались усилением уже существующих конструкций. Другие непосредственно достраивают проблемный жилой комплекс. "Для дольщиков абсолютно никакого удорожания не произойдет. На сегодняшний момент это средства уставного капитала. Обращаю внимание, не областного бюджета. Порядка четырех тысяч после достроя остается в свободе - это те квадратные метры, которые будут проданы. И восстановится уставный капитал ИРЖА. И, соответственно, рассчитаются с подрядчиками", - сообщила Светлана Свиркина, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Объект непростой не только в строительном и экономическом плане. С юридической стороны тоже были проблемы. Их удалось решить благодаря изменениям в законодательство о банкротстве застройщиков. В январе областной арбитражный суд удовлетворил заявление Иркутского регионального жилищного агентства о приобретении прав и обязанностей недобросовестного застройщика. При этом согласия последнего не понадобилось. Это первый случай в российской судебной практике. После перехода прав провели обследование железобетонных конструкций, а затем внесли изменения в проектную документацию. Прежний застройщик допустил немало нарушений. "На основании данных обследования конструкций был сделан специальный проект на усиление железобетонных конструкций. Данные работы, собственно говоря, и начались первыми на данном объекте. Сейчас стройка идет полным ходом", - сказал Иван Бирюков, генеральный директор ИРЖА.

Возведение каркаса планируют завершить уже этой осенью, чтобы в холодное время года полностью уйти на внутренние работы. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2018 года.

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