виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+14
Пт
день
+16/+18
Пт
вечер
+18/+20
Сб
ночь
+12/+14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.2426
Евро/Рубль:
  68.3814

По данным ЦБР (2017.07.07)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 06.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Поток иностранных туристов в Иркутскую область стремительно растет

Опубликовано: 06.07.2017 17:26

Изображение За шесть месяцев 2017-го регион посетило столько же гостей из-за рубежа, сколько за весь прошлый год. В первую очередь, это группы из Китая. Благодаря безвизовому режиму российское направление стало для них более интересным. Что привлекает в Иркутске туристов из Поднебесной и откуда еще к нам едут гости?

Кто такой бабр и чем он интересен - на чистом китайском. Телевизионная съемочная группа из Шанхая работает над программой о туризме. Цель - рассказать зрителям в Китае, куда поехать и что посмотреть. Для жителей перенаселенной Поднебесной Россия - воплощенный релакс. "Здесь тихо. Не так шумно. Люди очень доброжелательные, воздух чистый. Наверное, людям нужно побывать в тихом месте, чтобы очиститься сердцем", - считает Вэй Фэнг, член съемочной группы канала "Channel Young", г.Шанхай.

 Туристы из Китая бьют все рекорды. С большим отрывом они лидируют по всей России. Обычно за период пребывания в России посещают несколько регионов. На долю гостей из Поднебесной приходится 66% всего трафика зарубежных туристов в Приангарье. "Пребывание туристов из Китая, как правило, ограничивается на территории субъекта 3-5 днями, не более. Средний возраст такого туриста - 50% люди от 20 до 40 лет, 30% - от 40 до 50. И по половозрастному признаку 50% женщины, 40% мужчины, 10% дети",- сообщила Екатерина Лазарчук, замначальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Иркутской области.

На втором месте по количеству приезжающих в Иркутскую область туристов Южная Корея, на третьем - Германия. Кстати, введение санкций не особенно повлияло на путешественников с Запада. Для них Иркутск - привлекательная точка в туре мечты: поездке по транссибирской магистрали, от Китая до Москвы. Добираются к нам даже из другого полушария. В Иркутске нравятся зелень и уют. "Церкви, зеленая линия понравилась - хорошая идея, прекрасные деревянные дома, река. А завтра мы поедем на Байкал на один день", - поделились Робин и Дин Хаббард, туристы, Австралия.

Помощь туристы получают в специальных центрах. Спрашивают, что посмотреть, как добраться до Байкала и даже что поесть. Центров пока три. И нужны еще. "Очень большой поток, особенно в основном офисе - до 70 человек в день. Недавно у нас открылся новый офис на ЖД вокзале. Очень, я считаю, отличное дело. Еще планируется открыть офис в аэропорту - это два связывающих пункта, куда приезжают туристы. В основном это аэропорт и ЖД вокзал. Чтобы они имели возможность получить консультацию уже в месте прибытия", - говорит Ирина Курьянова, сотрудник информационно-туристской службы г.Иркутска.

Ну а обычным иркутянам, чтобы поддержать образ гостеприимного и доброжелательного сибирского города, остается активно учить языки. Ведь если тенденция роста турпотока сохранится, уже через три года количество туристов будет равно числу жителей Иркутска.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5777549743652 Sec.