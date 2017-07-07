Автор: Анастасия Байдракова

Поток иностранных туристов в Иркутскую область стремительно растет

Опубликовано: 06.07.2017 17:26

За шесть месяцев 2017-го регион посетило столько же гостей из-за рубежа, сколько за весь прошлый год. В первую очередь, это группы из Китая. Благодаря безвизовому режиму российское направление стало для них более интересным. Что привлекает в Иркутске туристов из Поднебесной и откуда еще к нам едут гости?

Кто такой бабр и чем он интересен - на чистом китайском. Телевизионная съемочная группа из Шанхая работает над программой о туризме. Цель - рассказать зрителям в Китае, куда поехать и что посмотреть. Для жителей перенаселенной Поднебесной Россия - воплощенный релакс. "Здесь тихо. Не так шумно. Люди очень доброжелательные, воздух чистый. Наверное, людям нужно побывать в тихом месте, чтобы очиститься сердцем", - считает Вэй Фэнг, член съемочной группы канала "Channel Young", г.Шанхай.

Туристы из Китая бьют все рекорды. С большим отрывом они лидируют по всей России. Обычно за период пребывания в России посещают несколько регионов. На долю гостей из Поднебесной приходится 66% всего трафика зарубежных туристов в Приангарье. "Пребывание туристов из Китая, как правило, ограничивается на территории субъекта 3-5 днями, не более. Средний возраст такого туриста - 50% люди от 20 до 40 лет, 30% - от 40 до 50. И по половозрастному признаку 50% женщины, 40% мужчины, 10% дети",- сообщила Екатерина Лазарчук, замначальника отдела разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Иркутской области.

На втором месте по количеству приезжающих в Иркутскую область туристов Южная Корея, на третьем - Германия. Кстати, введение санкций не особенно повлияло на путешественников с Запада. Для них Иркутск - привлекательная точка в туре мечты: поездке по транссибирской магистрали, от Китая до Москвы. Добираются к нам даже из другого полушария. В Иркутске нравятся зелень и уют. "Церкви, зеленая линия понравилась - хорошая идея, прекрасные деревянные дома, река. А завтра мы поедем на Байкал на один день", - поделились Робин и Дин Хаббард, туристы, Австралия.

Помощь туристы получают в специальных центрах. Спрашивают, что посмотреть, как добраться до Байкала и даже что поесть. Центров пока три. И нужны еще. "Очень большой поток, особенно в основном офисе - до 70 человек в день. Недавно у нас открылся новый офис на ЖД вокзале. Очень, я считаю, отличное дело. Еще планируется открыть офис в аэропорту - это два связывающих пункта, куда приезжают туристы. В основном это аэропорт и ЖД вокзал. Чтобы они имели возможность получить консультацию уже в месте прибытия", - говорит Ирина Курьянова, сотрудник информационно-туристской службы г.Иркутска.

Ну а обычным иркутянам, чтобы поддержать образ гостеприимного и доброжелательного сибирского города, остается активно учить языки. Ведь если тенденция роста турпотока сохранится, уже через три года количество туристов будет равно числу жителей Иркутска.