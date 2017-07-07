Автор: Яна Романова

Спортобзор

Опубликовано: 06.07.2017 17:17

Иркутские легкоатлеты-юниоры - лучшие на российском первенстве. Анастасия Коношанова из Жигалово и усольчанин Тимур Идрисов отличились в Калуге. Тогда как Иркутск готовится к приему международного авиа-, мото-, конного пробега.

В Иркутске стартует летняя спартакиада учащихся Сибирского федерального округа по легкой атлетике. Будут участвовать 11 команд, 220 спортсменов в возрасте 15-17 лет. Спартакиада состоит из трех этапов: областные соревнования, межрегиональные и финал. Он пройдет 2 августа в Майкопе.

Тем временем спортсмены Иркутской области завоевали две золотые и одну серебряную медали на первенстве России по легкой атлетике среди юниорок и юниоров до 20 лет. Соревнования завершились в Калуге. Успешно выступили Анастасия Коношанова и Тимур Идрисов.

Международный пробег с участием авиации, конного и мототранспорта пройдет через Иркутск. Длина маршрута 12 тысяч километров. Участники планируют преодолеть его за 45 суток. Старт дан 5 июля во Владивостоке. Авто-, мото-, велоколонны и конные отряды пройдут через города 30 субъектов Федерации и Беларусь. От Новороссийска до Керчи состоится морской переход: дистанцию преодолеют на яхтах ДОСААФ.