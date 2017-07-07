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Автор:
Татьяна Алексеева

Андрей Перминов и Сабиэль стали первыми на соревнованиях по многоборью среди кинологических подразделений

Опубликовано: 06.07.2017 17:15

Изображение Лучшие в Сибири. Сотрудник ангарского ОМОНа Андрей Перминов и служебная собака Сабиэль завоевали первое место на соревнованиях по многоборью среди кинологических подразделений. А проще можно сказать так: Андрей Перминов и Сабиэль не позволят преступникам оставить взрывчатку в людном месте. Такая у них работа. С героями познакомилась съемочная группа программы "Новости".

Доверие - этим словом описал кинолог Андрей Перминов свои отношения с бельгийской овчаркой по кличке Сабиэль. А вот собака, очевидно, считает, что доверие - это слишком мало. В ее глазах читается большая любовь к хозяину и партнеру по работе. Вместе они - человек и собака - победили в очень важных соревнованиях, которые прошли в Томской области. Там показали, как правильно нужно разминировать взрывчатку, как обезопасить устройства, несущие смерть, и какую роль при этом играют служебные собаки. "В основной своей массе проводят антитеррористические обследования в местах большого пребывания людей, детских лагерях. Сообщения о заминировании, подозрительные предметы, связанное все с терроризмом - это все наше", - говорит Алексей Нагорнов, старший инженер-сапер инженерно-технической группы ОМОН г.Ангарска.

Сабиэль - уроженка Ростова. Там ее обучали в школе служебного собаководства. Затем бельгийская овчарка прибыла в Ангарск для постоянного несения службы. А теперь вот показала, что не зря ее так далеко везли и так долго учили. Сабиэль настроена на работу, главным образом, со взрывчатыми веществами.

До бельгийской у Андрея Перминова был опыт работы только с немецкими овчарками. Говорит, рад, что судьба свела с такой интересной особой, как Сабиэль. Она быстрая, умная, послушная и в то же время ориентированная на человека.

В ангарской группе ОМОН работают 4 собаки разных пород. Вместе они составляют коллектив,  перед которым террористам не устоять. И даже малыш-спаниель всем своим видом показывает: с группой шутки плохи. А Сабиэль не обращает внимания на свои грамоты и кубки. Мячик куда интереснее, особенно если партнер по службе рядом.

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