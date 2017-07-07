виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+14
Пт
день
+16/+18
Пт
вечер
+18/+20
Сб
ночь
+12/+14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.2426
Евро/Рубль:
  68.3814

По данным ЦБР (2017.07.07)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 06.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №15

Опубликовано: 06.07.2017 17:08

Изображение Тромбон, который стреляет, офицерская шашка времен правления Александра II и шпага, принадлежавшая иркутскому чиновнику позапрошлого столетия. В рубрике "235 артефактов" областного краеведческого музея сегодня расскажем об оружии, которое, возможно, помнит большие сражения и роскошь бальных залов.

Пистолет-тромбон - музейная редкость для Сибири. Это морское оружие XVII века, которое имеет раструб такой же, как у музыкального инструмента. Благодаря этой форме значительно увеличивается радиус рассеивания картечи. И значит, в бою можно поразить как можно больше противников за один выстрел. То, что такое оружие оказалось в Иркутске, где флота нет, неудивительно. Через город проходили крупнейшие торговые пути. Так что вполне возможно, что этот пистолет видел не одно морское сражение и выручал своего владельца в бою, прежде чем был продан. Но выручало в бою и холодное оружие. Шашка - верная боевая подруга русских офицеров и солдат. "Это оружие пришло к нам от кавказских народов, было заимствовано казаками у адыгеев. "Шашкэ" переводится как "длинный нож", "длинный кинжал". Шашка - один из самых быстрых видов холодного оружия. Даже знаменитый меч катана ей уступает", - рассказывает Алексей Матвеев, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

А черкесы говорили про шашку так: "Она должна быть легкая, как перо, упругая, как лоза, и острая, как бритва". К слову, лезвие офицерской шашки XIX века остро до сих пор. С течением десятилетий облик этого оружия менялся: длина, форма, вензеля на рукоятке. На этом артефакте, например, можно увидеть вензель императора Александра II. Символ императорской фамилии был и на шпагах - изображение размещали на так называемых "щитиках". Там же красовался двуглавый орел. Шпагу носили только дворяне, пусть даже самого низкого ранга. Из боевого она постепенно стала парадным оружием, с которым расставались только в особых случаях. "Когда поклонялись иконам, заходили в церковь, молились. Второй случай, когда жених, имея гражданскую шпагу, снимал ее, когда венчался со своей невестой. И на балах, потому что шпага, конечно, мешала при танце", - говорит Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

Какие еще тайны хранит Иркутский краеведческий? Проект "235 артефактов" продолжается. О самых интересных экспонатах мы продолжим рассказывать в нашей программе.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.9913609027863 Sec.