Автор: Марина Беклемишева

Краеведческий музей, артефакты: выпуск №15

Опубликовано: 06.07.2017 17:08

Тромбон, который стреляет, офицерская шашка времен правления Александра II и шпага, принадлежавшая иркутскому чиновнику позапрошлого столетия. В рубрике "235 артефактов" областного краеведческого музея сегодня расскажем об оружии, которое, возможно, помнит большие сражения и роскошь бальных залов.

Пистолет-тромбон - музейная редкость для Сибири. Это морское оружие XVII века, которое имеет раструб такой же, как у музыкального инструмента. Благодаря этой форме значительно увеличивается радиус рассеивания картечи. И значит, в бою можно поразить как можно больше противников за один выстрел. То, что такое оружие оказалось в Иркутске, где флота нет, неудивительно. Через город проходили крупнейшие торговые пути. Так что вполне возможно, что этот пистолет видел не одно морское сражение и выручал своего владельца в бою, прежде чем был продан. Но выручало в бою и холодное оружие. Шашка - верная боевая подруга русских офицеров и солдат. "Это оружие пришло к нам от кавказских народов, было заимствовано казаками у адыгеев. "Шашкэ" переводится как "длинный нож", "длинный кинжал". Шашка - один из самых быстрых видов холодного оружия. Даже знаменитый меч катана ей уступает", - рассказывает Алексей Матвеев, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

А черкесы говорили про шашку так: "Она должна быть легкая, как перо, упругая, как лоза, и острая, как бритва". К слову, лезвие офицерской шашки XIX века остро до сих пор. С течением десятилетий облик этого оружия менялся: длина, форма, вензеля на рукоятке. На этом артефакте, например, можно увидеть вензель императора Александра II. Символ императорской фамилии был и на шпагах - изображение размещали на так называемых "щитиках". Там же красовался двуглавый орел. Шпагу носили только дворяне, пусть даже самого низкого ранга. Из боевого она постепенно стала парадным оружием, с которым расставались только в особых случаях. "Когда поклонялись иконам, заходили в церковь, молились. Второй случай, когда жених, имея гражданскую шпагу, снимал ее, когда венчался со своей невестой. И на балах, потому что шпага, конечно, мешала при танце", - говорит Ирина Коренева, главный хранитель Иркутского областного краеведческого музея.

Какие еще тайны хранит Иркутский краеведческий? Проект "235 артефактов" продолжается. О самых интересных экспонатах мы продолжим рассказывать в нашей программе.