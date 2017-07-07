В 2016 году жители Приангарья женились и разводились реже

По данным ЦБР (2017.07.07)
Выпуск новостей за 06.07.2017 (67.5)
Минимум последних семи лет. Самое малое число браков зарегистрировали в Иркутской области в прошлом году. Минимальным было и количество разводов.
За 2016-й официально оформили свои отношения чуть больше 17000 пар. Причем более четверти из них штампы в паспорте ставили уже не впервые. Как сообщает Иркутскстат, на каждую тысячу браков в прошлом году приходился 661 развод. Примерно такая же ситуация наблюдается и в других регионах Сибирского федерального округа.