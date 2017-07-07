Автор: Ирина Белогривая

В 2016 году жители Приангарья женились и разводились реже

Опубликовано: 06.07.2017 17:03

Минимум последних семи лет. Самое малое число браков зарегистрировали в Иркутской области в прошлом году. Минимальным было и количество разводов.

За 2016-й официально оформили свои отношения чуть больше 17000 пар. Причем более четверти из них штампы в паспорте ставили уже не впервые. Как сообщает Иркутскстат, на каждую тысячу браков в прошлом году приходился 661 развод. Примерно такая же ситуация наблюдается и в других регионах Сибирского федерального округа.

Изображения новости