виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+14
Пт
день
+16/+18
Пт
вечер
+18/+20
Сб
ночь
+12/+14

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  60.2426
Евро/Рубль:
  68.3814

По данным ЦБР (2017.07.07)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 06.07.2017 (67.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Яна Романова

Спикер Сергей Брилка подвел итоги работы областного парламента в первом полугодии 2017 года

Опубликовано: 06.07.2017 17:01

Изображение Студентам медучреждений Иркутской области могут доплачивать за выбор профессии. Введение наравне со стипендиями ежемесячной выплаты рассматривают депутаты Законодательного собрания Иркутской области. А выпускникам-врачам и медсестрам помогут с жильем. Законопроекты прошли первое чтение. Сегодня спикер областного парламента Сергей Брилка подвел итоги работы депутатского корпуса в первом полугодии 2017-го.

Сергей Брилка начинает с главного закона - о бюджете. Его корректировали дважды за первое полугодие. В марте казну пополнили на 18 с лишним млрд рублей. Эту добавку пустили на исполнение майских указов президента, финансово помогли муниципалитетам. В июне расходную часть бюджета увеличили почти на 7 млрд рублей. Наибольший прирост дал налог на прибыль предприятий. "Мы считаем, что эти действия носят системный и последовательный характер. Мы добиваемся сбалансированности бюджетом муниципальных образований. Это очень важно для нас", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

 Не обошли стороной ни одну тему: образование, спорт, культура. Отдельное внимание сфере здравоохранения. В рабочих поездках парламентариям жители рассказывают: недовольны качеством предоставления услуг. В отдаленных районах вообще нет медиков. Привлечь в территории их можно жильем. Но большая часть муниципалитетов финансировать это не может. Парламентарии предлагают выделять средства из областного бюджета. А еще ввести ежемесячную выплату студентам медучреждений, помимо стипендий. "Мы предлагаем законом ввести систему поддержки школьников, которые решили учиться и далее работать в медицине. Два направления - медиатрия и терапия - мы предложили усилить, потому что в Иркутской области не хватает этих категорий", - сообщил Сергей Брилка.

Среди задач до конца года - продолжить парламентский контроль в муниципалитетах Иркутской области. Один из первых пунктов, куда поедут депутаты, - Вихоревка Братского района. Проблемы с местным теплоисточником не должны сказаться на прохождении отопительного сезона.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5820419788361 Sec.