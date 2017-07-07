Автор: Яна Романова

Спикер Сергей Брилка подвел итоги работы областного парламента в первом полугодии 2017 года

Опубликовано: 06.07.2017 17:01

Студентам медучреждений Иркутской области могут доплачивать за выбор профессии. Введение наравне со стипендиями ежемесячной выплаты рассматривают депутаты Законодательного собрания Иркутской области. А выпускникам-врачам и медсестрам помогут с жильем. Законопроекты прошли первое чтение. Сегодня спикер областного парламента Сергей Брилка подвел итоги работы депутатского корпуса в первом полугодии 2017-го.

Сергей Брилка начинает с главного закона - о бюджете. Его корректировали дважды за первое полугодие. В марте казну пополнили на 18 с лишним млрд рублей. Эту добавку пустили на исполнение майских указов президента, финансово помогли муниципалитетам. В июне расходную часть бюджета увеличили почти на 7 млрд рублей. Наибольший прирост дал налог на прибыль предприятий. "Мы считаем, что эти действия носят системный и последовательный характер. Мы добиваемся сбалансированности бюджетом муниципальных образований. Это очень важно для нас", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Не обошли стороной ни одну тему: образование, спорт, культура. Отдельное внимание сфере здравоохранения. В рабочих поездках парламентариям жители рассказывают: недовольны качеством предоставления услуг. В отдаленных районах вообще нет медиков. Привлечь в территории их можно жильем. Но большая часть муниципалитетов финансировать это не может. Парламентарии предлагают выделять средства из областного бюджета. А еще ввести ежемесячную выплату студентам медучреждений, помимо стипендий. "Мы предлагаем законом ввести систему поддержки школьников, которые решили учиться и далее работать в медицине. Два направления - медиатрия и терапия - мы предложили усилить, потому что в Иркутской области не хватает этих категорий", - сообщил Сергей Брилка.

Среди задач до конца года - продолжить парламентский контроль в муниципалитетах Иркутской области. Один из первых пунктов, куда поедут депутаты, - Вихоревка Братского района. Проблемы с местным теплоисточником не должны сказаться на прохождении отопительного сезона.