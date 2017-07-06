Автор: Анастасия Байдракова

Иркутску необходим современный детский медицинский центр

Опубликовано: 05.07.2017 18:46

С просьбой поддержать такую инициативу губернатор Приангарья Сергей Левченко обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Вопрос обсудили на встрече с главным врачом Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Владимиром Новожиловым и главным внештатным хирургом Минздрава России в Сибирском федеральном округе Евгением Григорьевым.

Столица Приангарья нуждается в новом учреждении, которое бы соответствовало последним технологиям оказания медпомощи в разных сферах. Кроме того, на встрече определили судьбу храма Святого Дмитрия Донского. Он располагался на территории бывшего ИВВАИУ в Иркутске, но месяц назад здание сгорело. Участок для строительства нового храма выделят на той же территории, когда завершится процесс передачи земель в собственность области, заявил губернатор.

Изображения новости