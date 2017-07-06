Автор: Альфия Еремеева

Студенческие медотряды вышли на работу в больницы

Опубликовано: 05.07.2017 18:06

Два летних месяца на знакомство с профессией. Студенты медицинского вуза вместо заслуженных каникул после сессии пошли работать. Это стало возможно благодаря возрождению студенческих отрядов. Начинающих врачей определили в областные и городские больницы, в туберкулезный диспансер и даже в детский лагерь. Но большинство из них - почти 50 человек - захотели поработать на базе уже знакомых факультетских клиник.

Медицинские будни для студентки третьего курса пока в новинку. Медсестрой в хирургическом отделении Галина Баранова работает с начала месяца. Ее обязанности - перевязки, небольшие операции, например, по удалению панариция. С таких манипуляций и начинается карьера врача, уверена будущий эпидемиолог. Сейчас главное - научиться взаимодействию с пациентами. "Поначалу было страшно, особенно когда самостоятельно выходить менять повязки. Пока не знаешь еще, что делать. Но благо то, что здесь хорошие специалисты, подскажут, как делать правильно, научат всему", - делится Галина Баранова, студентка 3 курса медико-профилактического факультета.

Каждый из нынешнего состава студотряда прошел строгий отбор. Троечников и прогульщиков здесь нет. Поэтому им доверяют ставить уколы и капельницы. Будущие медики везде: в хирургии и терапевтическом отделении, в перевязочном кабинете и на медсестринском посту. Тех, кто помладше, к пациентам не пускают. Их знаний пока недостаточно для оказания помощи. А вот работать в столовой санитаркой-раздатчицей вполне по силам. Так и поступила одна из участниц студенческого медотряда. Для будущего врача это тоже опыт. Можно на деле понять, для чего нужны санитарные нормы. И не только. "В перерывах между их основной работой никто не мешает общаться с врачами, с медсестрами, помогать им, принимать участие посильное в работе. Просто понимать, что такое больница на самом деле, без всех прикрас. И это не те интерны, которых показывают по телевизору. Это настоящая больница, настоящая больничная жизнь", - говорит Кристина Байбородина, командир студенческого медицинского отряда.

Главный врач факультетских клиник Гайдар Гайдаров в студенчестве сам организовывал работу таких же медицинских отрядов. Именно с его учреждения и началось возрождение советских традиций в Иркутске. Для начинающих врачей опыт бесценный, считает профессор. И дело не только в оттачивании навыков. "Они меняются в разные отделения и выбирают. Большинство из них - 90% - сначала думали, что будут хирургами, теперь хотят стать анестезиологами. Другие, которые хотели стать анестезиологами, хотят быть терапевтами, неврологами, окулистами, дерматологами. Это все меняется у них. И они становятся полноценными специалистами среднего уровня", - отмечает Гайдар Гайдаров, главный врач факультетских клиник ИГМУ.

И хоть студенты еще новички в клинике, но уже не практиканты. За свою работу они получают реальную зарплату. А персонал, который постоянно работает в больнице, имеет возможность спокойно уйти в отпуск, чтобы молодые кадры за лето научились всему, что узнали на лекциях.