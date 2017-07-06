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Автор:
Алексей Келэвро

Иркутские представители тайского бокса отправились на чемпионат страны

Опубликовано: 05.07.2017 17:57

Изображение Главный для российских тайбоксеров турнир пройдет в Казани. Иркутская сборная выставила сильнейших спортсменов: от самых легких и хрупких девушек до супертяжеловесов-мужчин.

Тренировочный процесс в самом разгаре. Для этой юной спортсменки выступление на чемпионате страны по тайскому боксу дебютное. Свои силы она оценивает скромно, но точно знает свои преимущества. Сильные и молниеносные удары ногами уже не раз выводили ее вперед на областных соревнованиях и турнире Сибирского федерального округа. "За счет ног, ногами хорошо бью. За счет ног и выигрываю. Руками почти не бью в ринге", - признается Елизавета Петрова, участник чемпионата России по тайскому боксу.

В отличие от юной дебютантки Алексей Федотов уже в пятый раз поедет сражаться за главную медаль страны. Тренировки перед ответственными соревнованиями наш земляк предпочитает проводить на свежем воздухе. Это, по словам спортсмена, четко подчеркивает крепкий сибирский нрав. Своих соперников знает хорошо. Это топовый состав бойцов, которые выступают на европейских и мировых турнирах. "Нас 3-4 номера первых в России. С ними сразу, может, не буду боксировать, а может, с кем-то и сразу получится", - говорит Алексей Федотов, мастер спорта по тайскому боксу.

В сборную Иркутской области вошел и Курейш Сагов. Спортсмен не так давно перешел из бокса, где стал мастером международного класса. На новом спортивном поприще успел выступить на профессиональном ринге по К-1. А также стал серебряным обладателем Кубка России. Сейчас спортсмену предстоит сражаться в супертяжелом весе, где каждый удар может стать решающим. Для этого иркутянин прошел не легкую серию спортивных сборов, где пришлось скрестить перчатки с серьезными соперниками. "Мы ездили по разным залам, по разным городам, спарринговались. Все ребята тяжелые, сильные, будут выкладываться. Посмотрим", - сказал Курейш Сагов, участник чемпионата России по тайскому боксу.

В состав региональной сборной вошли 6 человек. Трое - члены одного спортивного клуба. Их тренер Алексей Долгих уверен, что ребята готовы на все сто и обойма сборной Иркутской области заряжена элитными сибирскими пулями. "Будет прекрасно, если из этого клуба ребята войдут в призы и дадут хороший результат. Это будет хорошо и для области, и для клуба", - отметил Алексей Долгих, тренер спортивного клуба "Сибирь".

Чемпионат России по тайскому боксу пройдет в Казани. Ежегодно на титулованный турнир съезжаются сотни сильнейших бойцов страны.

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