Автор: Николай Бессонов

На месяц закроют проезд на улице Мухиной в Иркутске

Опубликовано: 05.07.2017 17:47

Ограничение начнет действовать со следующего понедельника на отрезке между улицами Якоби и Бородина. Там будут прокладывать тепловые сети к новостройкам. Сейчас в том районе идет активная застройка на месте бывших бараков.

Территорию ждут большие преобразования. Работы подрядчик проведет полностью за свой счет, по окончании приведет дорогу и тротуары в надлежащее состояние. "В 2016 году делали тоже ремонт, благоустройство данной территории. Но на этот участок мы не заходим. То есть мы делали само кольцо Мухинское, благоустройство, ремонт. А там получается уже ближе к Театральной будут делать они раскопки", - сообщил Руслан Батраченко, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Объезд на время ремонта организуют по улицам Захарова, Бородина и Якоби. В администрации уточнили: открыть участок для движения должны 10 августа.

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