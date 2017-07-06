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Автор:
Алексей Келэвро

Обманутые иркутяне полгода не могут добиться своих денег

Опубликовано: 05.07.2017 17:42

Изображение "Приходите завтра". Верой в счастливое финансовое будущее, как и пустыми обещаниями кормил своих клиентов находчивый предприниматель из Иркутска. Его фирма занималась изготовлением компьютеров на заказ и скупкой запчастей к ним. Однако его клиенты при выгодных сделках оставались без денег. В результате в дело пришлось вмешаться полиции. Что это: новый способ мошенничества или грустная история о 15 неудачных сделках? Расскажем далее.

"Спасибо вам за доверие!" Крупно выделена надпись на договоре с организацией, которая  занимается компьютерными запчастями и комплектующими. Однако для автора этих слов, по рассказам потерпевших, это всего лишь способ затащить клиентов в сомнительную сделку. Фирма брала заказы на сборку компьютеров. Работали по предоплате. "Давайте вы нам деньги вперед отдадите? Ладно, так тому и быть. Отдал, организация же. С тех пор они мне звонят периодически, говорят: не получается, нет комплектующих. А деньги не отдают, врут и врут", - рассказывает Александр Наумов, потерпевший.

Запчастей которых никак не найти для выполнения договорных обязательств на складе у этой организации было в избытке. Подтверждение тому вторая половина обманутых клиентов. Ситуация полярно противоположная: они ждут оплаты за принесенные в фирму запчасти для компьютеров. "Позвонили, сказали: приносите, проверим и купим у вас. Хорошо. Я принес, он сказал: два дня на проверку, мы с вами свяжемся", - сообщил Михаил Волчков, потерпевший.

С тех пор отношения между продавцом и покупателем носят характер телефонных переговоров. Это объединяет всех обманутых этой организацией.

Эта видеозапись сделана, когда еще снег не сошел. Предприниматель обещает вернуть деньги завтра. Собственно, ожидание завтрашнего дня - это еще одна вещь, которая объединяет всех пострадавших. Прошло несколько месяцев, а завтра так и не наступило.

По рассказам обманутых иркутян, руководит этой организацией Андрей Антонов, крепкий молодой человек, который занимается борьбой. И силой забрать деньги потерпевшим вряд ли удастся.

Паломничество обманутых к офису этого предприятия продолжается уже полгода. Вахтеры на проходной объясняют потерпевшим, что контора закрыта, владелец переехал, на дверях замок.

Полицейские не раз беседовали с предпринимателем, он даже несколько раз был вынужден писать расписки с обещанием расплатиться с клиентами. Часть денег он выплачивал, и его действия носили невинный характер гражданско-правовых отношений. Однако точку в этих невыполнимых обещаниях поставит фраза "возбуждено уголовное дело". "В связи с многочисленными обращениями граждан, а также с длительным продолжением поступлением заявлений на действия данного юридического лиса сейчас следственными органами решается вопрос об объединении всех заявлений и возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 уголовного кодекса "Мошенничество", - сообщила Юлия Ангаткина, сотрудник пресс-службы МУ МВД России "Иркутское".

Небольшим отступлением хотелось бы рассказать, что даже съемочная группа прикоснулась к таинственному "завтра". "Завтра с двух до четырех я остальных рассчитаю. Мы с ребятами денежки подбили, завтра все отпишутся в группе и даже сами вам позвонят", - заверил предприниматель.

В группе, которую создали 14 обманутых иркутян, они действительно отписались. Комментарии будут лишними.

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