Автор: Ирина Белогривая

Новые поправки в правила дорожного движения вступят в силу с 10 июля

Опубликовано: 05.07.2017 17:21

В России разрешили перевозить детей старше 7 лет без автокресел. А дошкольников теперь нельзя оставлять одних в машине. Новые поправки в правила дорожного движения вступят в силу уже на следующей неделе.

Более 80 аварий с участием несовершеннолетних. Двое детей погибли, 96 получили травмы. В 18 случаях дети были не пристегнуты вообще. Это статистика в регионе только за последние полгода. Цифры пугающие, но положительный момент все же есть. Люди стали ответственнее относиться к безопасности детей в машине и о новых поправках знают.

- Вообще, насколько я знаю, там смысл в том, чтобы ремень по шее не проходил. У меня ребенок пока низковат, и как раз проходит по шее.

- То есть у вас бустер будет присутствовать?

- Да, конечно!

- Мы только в автокреслах перевозим. Бывает, что просто пристегиваем ремнем. Но старшего. Младшего только в автокресле!

Теперь правила перевозки детей выглядят так:

Пункт 22.9 ПДД РФ. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье только с использованием детских удерживающих систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Госавтоиснпекторы при этом отмечают: бескаркасные детские кресла и адаптеры на ремни удерживающими устройствами не считаются. В законе только бустеры и автокресла.

В новых поправках есть еще один важный момент. Теперь дошкольников запрещено оставлять в машине одних. В Иркутске не раз было так, когда с парковки эвакуатор увозил автомобиль вместе с ребенком. "Оставлять ребенка годовалого, двухгодовалого, трехгодовалого не очень-то и правильно. Это вообще неправильно. И похитители могут воспользоваться транспортным средством. И много других факторов. Элементарно в жару ребенок просто может задохнуться", - подчеркивает Вячеслав Жилкин, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Если ребенку нет 7 лет, то в машине с ним должен обязательно быть взрослый. Правда, наказания за нарушение еще пока нет. Ждут соответствующих поправок в административный кодекс.

Новых поправок ждали. Часто бывало так, что ребенок просто вырос из автокресла. Правда, уже сейчас нашлись и те, кто оспаривает изменения. Говорят, что не всех семилеток можно пристегивать ремнем. Из-за небольшого роста ребенок может выскользнуть. "Нужно, конечно, опираться не на правила со скольки лет кого сажать в автокресло. А в зависимости от физических характеристик ребенка: если он пониже, то, соответственно, садить его в кресло. Потому что на самом деле, когда ремень давит на горло ребенку, когда роста не хватает, это опасно. Даже если ему будет 15 лет", - говорит Алексей Шабанов, председатель "Союза автомобилистов Сибири".

Тут, как говорится, закон законом, но здравый смысл никто не отменял. И ответственность за жизнь, прежде всего, лежит на родителе.