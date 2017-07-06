виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Чт
день
+25/+27
Чт
вечер
+19/+21
Пт
ночь
+16/+18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.5787
Евро/Рубль:
  67.6754

По данным ЦБР (2017.07.06)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 05.07.2017 (62.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Алексей Келэвро

Разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода

Опубликовано: 05.07.2017 17:09

Изображение Сотрудники полиции разыскивают водителя, который в ночь на 4 июля сбил насмерть пешехода и скрылся. ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта на углу улицы Фролова и Култукского тракта в Иркутском районе.

Известно, что мужчина двигался по обочине дороги и угодил под колеса автомобиля. От полученных травм он погиб на месте. Личность погибшего сейчас устанавливают. Приметы: мужчина приблизительно 35 -40 лет, среднего роста, волосы темные. Был одет в черную футболку и синие джинсы. Виновник аварии мог передвигаться на японском мини-джипе. На автомашине остались характерные следы столкновения. Всех, кто знает что-то о данном происшествии, просят обратиться в отдел полиции или позвонить по телефону 02.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5059099197388 Sec.