Автор: Алексей Келэвро

Разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода

Опубликовано: 05.07.2017 17:09

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который в ночь на 4 июля сбил насмерть пешехода и скрылся. ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта на углу улицы Фролова и Култукского тракта в Иркутском районе.

Известно, что мужчина двигался по обочине дороги и угодил под колеса автомобиля. От полученных травм он погиб на месте. Личность погибшего сейчас устанавливают. Приметы: мужчина приблизительно 35 -40 лет, среднего роста, волосы темные. Был одет в черную футболку и синие джинсы. Виновник аварии мог передвигаться на японском мини-джипе. На автомашине остались характерные следы столкновения. Всех, кто знает что-то о данном происшествии, просят обратиться в отдел полиции или позвонить по телефону 02.