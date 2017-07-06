виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+18
Чт
день
+25/+27
Чт
вечер
+19/+21
Пт
ночь
+16/+18

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.5787
Евро/Рубль:
  67.6754

По данным ЦБР (2017.07.06)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Июль >
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости - видео

Выпуск новостей за 05.07.2017 (62.5)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Маргарита Кислицына

Соревнования по конному спорту среди инвалидов пройдут в Иркутском районе

Опубликовано: 05.07.2017 14:19

Изображение Люди с безграничными возможностями. Иркутский район готовится провести крупные международные соревнования по конному спорту среди инвалидов. Чемпионат Сибирского федерального округа пройдет в рамках III Байкальского фестиваля по адаптивному спорту.

Для участия в Иркутск прибывают сильнейшие команды из Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, Бурятии и даже Латвии. Всего более 80 человек. Приангарье на фестивале будут представлять 12 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования будут проходить во всех возрастных категориях по паралимпийской и специальной олимпийской программам. "В этом году мы впервые проводим чемпионат Сибирского федерального округа именно как официальный турнир. То есть он находится во всех официальных календарях, и, соответственно, к нему очень пристальное внимание с точки зрения соблюдения правил и норм. Поэтому на этом мероприятии будет работать технический делегат федерации конного спорта России, судья высшей категории Ольга Андреевна Сачеванова из Санкт-Петербурга. И, естественно, это будет достаточно серьезный экзамен не только для спортсменов, но и для организаторов", - отметила Ольга Тихомирова, президент федерации конного спорта Иркутской области.

Фестиваль будет проходить на базе конного центра фонда Тихомировых в деревне Грановщина с 10 по 15 июля. Открытие соревнований  состоится 11 числа в 16.00.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5885360240936 Sec.