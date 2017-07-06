Автор: Маргарита Кислицына

Соревнования по конному спорту среди инвалидов пройдут в Иркутском районе

Опубликовано: 05.07.2017 14:19

Люди с безграничными возможностями. Иркутский район готовится провести крупные международные соревнования по конному спорту среди инвалидов. Чемпионат Сибирского федерального округа пройдет в рамках III Байкальского фестиваля по адаптивному спорту.

Для участия в Иркутск прибывают сильнейшие команды из Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, Бурятии и даже Латвии. Всего более 80 человек. Приангарье на фестивале будут представлять 12 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования будут проходить во всех возрастных категориях по паралимпийской и специальной олимпийской программам. "В этом году мы впервые проводим чемпионат Сибирского федерального округа именно как официальный турнир. То есть он находится во всех официальных календарях, и, соответственно, к нему очень пристальное внимание с точки зрения соблюдения правил и норм. Поэтому на этом мероприятии будет работать технический делегат федерации конного спорта России, судья высшей категории Ольга Андреевна Сачеванова из Санкт-Петербурга. И, естественно, это будет достаточно серьезный экзамен не только для спортсменов, но и для организаторов", - отметила Ольга Тихомирова, президент федерации конного спорта Иркутской области.

Фестиваль будет проходить на базе конного центра фонда Тихомировых в деревне Грановщина с 10 по 15 июля. Открытие соревнований состоится 11 числа в 16.00.

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