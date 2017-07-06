Автор: Марина Беклемишева

"Хранитель Байкала" появится на Ольхоне в середине сентября

Опубликовано: 05.07.2017 14:14

Скульптуру Даши Намдакова откроют на острове в рамках Международного экологического водного форума. Монумент "Байкал Бавэй", или "Хранитель Байкала", по задумке всемирно известного мастера, будет символизировать дух и мудрость древнего озера и, по бурятским поверьям, охранять его.

Это огромное дерево. Его ветви напоминают рога сакрального животного и украшены колокольчиками, а на стволе можно различить лицо старца - хранителя Байкала. Напомним, установка скульптуры на заповедной территории вызвала споры в обществе. Многие опасаются за непростую экологическую обстановку на Байкале. Но, по мнению сторонников идеи, скульптура, напротив, станет центром экотуризма. Масштабную бронзовую композицию отливают в Улан-Удэ.

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