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Автор:
Маргарита Кислицына

Выпускники школ выбирают высшие учебные заведения для дальнейшего обучения

Опубликовано: 04.07.2017 18:54

На финишной прямой! В Приангарье подвели предварительные итоги основного периода единых государственных экзаменов. Теперь выпускникам предстоит сделать ответственный выбор специальности и заведения для дальнейшего обучения. Приемная кампания вузов в самом разгаре. Что нового и интересного предлагает высшее образование Сибири в этом году?

У золотой медалистки Татьяны Солонкиной уже сейчас четкий план на жизнь. Она будущий чиновник. Профессию выпускница из Байкальска выбрала давно и теперь уверенно идет к намеченной цели. "Я очень люблю общаться с людьми. Я, в принципе, с нашей городской администрацией уже очень тесно общаюсь. Я люблю право и политику. И мне это всегда было интересно", - призналась Татьяна Солонкина, выпускница школы г.Байкальск.

Итоги 11-летнего обучения подводят все выпускники Приангарья. А это почти 14 тысяч школьников. И вот предварительные результаты единого государственного экзамена 2017 года. Все прошло без сбоев и серьезных нарушений. Самыми популярными предметами уже традиционно стали обществознание, физика, история, биология и химия. "75 результатов экзаменов у нас достигли стобалльного показателя, так скажем. Причем четыре выпускника (три выпускника из города Иркутска, один из Братска) дважды достигли показателя в сто баллов по двум предметам", - сообщил Максим Парфёнов, заместитель министра образования Иркутской области.

В приемных комиссиях высших учебных заведений настоящий бум. Выпускники борются за бюджетные места, а вузы за умных и талантливых будущих студентов. Современный мир технологий делает поступление более комфортным и удобным. При помощи гаджетов можно получить бесплатную консультацию, подать документы в отдаленные учебные заведения. Специальное мобильное приложение "Абитуриент СФУ" даже покажет прогноз зачисления. Кстати, именно Сибирский федеральный университет до сих пор дает шанс набрать дополнительные баллы для поступления. "Большинство конкурсов и олимпиад закончились, но у нас в Сибирском федеральном университете и сейчас идет один конкурс, он называется "Экспресс-конкурс для абитуриентов", принимая участие в котором можно набрать дополнительные баллы к рейтингу. Они такие же полноценные, как и баллы ЕГЭ", - рассказал Александр Усачёв, ответственный секретарь приемной комиссии.

Конкурс продлится до 15 июля. А подать документы в вузы Сибири можно будет до 27 числа.

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