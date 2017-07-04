Автор: Анастасия Байдракова

Со спирогирой на Байкале помогут бороться грибы

Опубликовано: 04.07.2017 18:40

Врага нужно знать не только в лицо. Генетическими исследованиями водорослей Байкала занимаются в Лимнологическом институте Сибирского отделения академии наук в Иркутске. В первую очередь ученых интересуют нитчатые водоросли. Та самая спирогира, которая внезапно размножилась три года назад и начала угрожать экосистеме озера. Первые результаты уже впечатляют: с водорослями могут бороться... грибы. Какие именно и что еще узнали ученые, расскажем далее.

Байкальская тина. Образец взяли из озера летом 2016-го. Несколько нитей помещают на предметное стекло микроскопа - и вот она, спирогира. Нитчатые водоросли сильно размножились три года назад. Они буквально заполонили дно Байкала. Откуда они появились? Это уникальная байкальская разновидность или занесенный вид? Это первый вопрос, на который искали ответ ученые. Исследовали ДНК водорослей. "Выбираем отдельные нити, например, вот эту ниточку, помещаем ее в отдельную пробирку, выделяем ДНК, читаем какой-нибудь кусочек и затем, сравнивая, можем определить: это водоросли разных видов или это все одинаковое. Пока, по нашим данным, в Байкале совершенно обыкновенная спирогира, такая же, как и во всех речках", - говорит Елена Минчева, научный сотрудник лаборатории геносистематики Лимнологического института СО РАН.

Водоросли в Байкале оказались качественно идентичны по составу с водорослями в иркутских болотах. Их могут переносить, например, водоплавающие птицы. Впрочем, в клубке тины не только спирогира. И даже не только водоросли. "Это сообщество организмов, которое мы называем тиной, состоит не только из водорослей. Мы обнаружили там очень большое разнообразие простейших грибов. Их просто не видно визуально, они ощущаются как слизистое нечто. Эти грибы охраняли Байкал", - рассказал Дмитрий Щербаков, зав. лабораторией геносистематики Лимнологического института СО РАН.

Простейшие грибы - родственники, например, фитофторы и корневой гнили. То есть они естественные враги водорослей, могли питаться ими. На Ушканьих островах, где было очень мало тины, в пробах обнаружили большое количество грибов. И наоборот. Нет грибов - расцвет водорослей. Следующим шагом ученых будет исследование этого взаимодействия.