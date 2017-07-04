Автор: Ирина Белогривая

Строительство радиологического корпуса онкодиспансера начнется в этом году

Опубликовано: 04.07.2017 18:01

Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического диспансера начнут строить осенью. В сентябре подпишут концессионное соглашение. А после приступят к работам. Такое решение озвучил глава региона на специальном совещании.

Он подчеркнул, что это уникальный объект. Всего на строительство требуется 5 миллиардов рублей. Из них почти полтора выдел областной бюджет. Остальные деньги - это средства инвестора. В корпусе разместят отделение радиационной онкологии, ядерной медицины, операционный блок и стационар на 100 коек. Врачи онкодиспансера смогут применять высокотехнологичные методы лучевой терапии в лечении опухолей. В них нуждается 80% пациентов. Приезжать на лечение в радиологический корпус смогут не только жители региона, но и соседней Бурятии, Забайкалья, Алтая и Красноярского края. Там подобных учреждений нет.

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