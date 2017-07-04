Автор: Николай Бессонов

Три года колонии-поселения получил виновник аварии на Иркутном мосту

Опубликовано: 04.07.2017 17:51

Приговор огласили сегодня в Ленинском суде. ДТП произошло 1 сентября прошлого года. Тогда погибла женщина, серьезные травмы получил молодой человек, он теперь прикован к кровати на всю жизнь. Всего же в больницу увезли 15 человек.

Следователи установили: водитель автобуса №37 был под действием наркотиков - спайсов. По его словам, принять их предложили неизвестные на улице. Несмотря на это, мужчина сел за руль общественного транспорта и на съезде с моста врезался в рекламную опору. "Водитель был под спайсами, то есть он был в наркотическом опьянении. Это, во-первых, несоблюдение скоростного режима, разговор по телефону. Когда они его спросили, он им сказал, что упал телефон, потянулся за ним. Предпоследнее заседание, когда ему уже давали последнее слово, только тогда произнес какие-то слова извинения", - сказал Николай Швецов, сын погибшей.

В колонии осужденный проведет не более 2,5 лет. Срок, который он пробыл в камере под следствием, ему зачли в общий. Смягчающим обстоятельством стало то, что у горе-водителя есть два ребенка, а также 3-я группа инвалидности, о которой, кстати, он не сообщил работодателю.

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