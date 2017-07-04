Автор: Альфия Еремеева

В Большом Голоустном проведут астрономический субботник

Опубликовано: 04.07.2017 17:34

Все на субботник! Астрономический. Большая уборка пройдет 24 июля в Большом Голоустном. Волонтеры очистят от мусора Прибайкальский национальный парк. Затем уже в чистоте будут изучать ночное небо в профессиональный телескоп.

А чтобы рассмотреть астрономические объекты за пределами Солнечной системы, в поселке на время отключат наружное освещение. Так активисты собираются привлечь внимание к проблемам светового и экологического загрязнения. Присоединиться к субботнику может любой желающий. До 20 июля отправляйте заявку на почту menshenina.olga@gmail.com или ledok.baikal@gmail.com с пометкой "Астрономический субботник". В письме укажите ФИО участников и сообщите о наличии/отсутствии личного транспорта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (952) 611-27-61.

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