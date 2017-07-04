Автор: Николай Бессонов

Урожай медалей собрали картингисты Приангарья

Опубликовано: 04.07.2017 17:01

Сразу 15 наград досталось гонщикам на вторых этапах первенства и Кубка Сибирского федерального округа. Соревнования проходили в Братске, в них участвовали около сотни спортсменов из 14 городов.

В нашей сборной картингисты из Иркутска, Братска и Ангарска. Они пополнили свои копилки на семь золотых, две серебряные и шесть бронзовых медалей. Особенно отличился братчанин Алексей Масиков, который выиграл золотые медали сразу в трех классах. Еще по одному золоту у ангарчанина Ивана Бугаенко, а также Святослава Шаповалова из Братска. В итоге сборная Приангарья набрала 1239 очков и заняла первое место в общем зачете.

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