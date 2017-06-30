Автор: Внеш. корр.

"Барьеров нет" от 30.06.2017

Опубликовано: 30.06.2017 23:05

Спорт, который помогает жить. Этот выпуск посвящен спортивным состязаниям среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В одной из самых красивых бухт Байкала, на базе оздоровительного лагеря Мандархан, завершилась первая специализированная смена для детей с особенностями развития. Пятьдесят девчонок и мальчишек там не просто отдохнули, но и проверили свои силы в разных видах спорта. Летняя спартакиада определила лучших в командном зачете. Что главное в такой реабилитации по мнению педагогов и самих детей? Об этом в нашем первом сюжете. Пока весь мир бойкотирует нашу паралимпийскую сборную, здесь, в центре страны, прошли не менее значимые состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пятую Парасибириаду впервые принял у себя Иркутск. 124 спортсмена из 11 сибирских регионов. И шесть видов спорта, среди которых легкая атлетика, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки. Нешуточные страсти разгорелись на соревнованиях по сидячему волейболу.