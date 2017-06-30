Автор: Алексей Келэвро

Гусейн Гусейнов завоевал золото европейского турнира в Сербии

Опубликовано: 30.06.2017 18:14

Иркутский борец Гусейн Гусейнов стал лучшим на европейском турнире в Сербии. Причем, по рассказам спортсмена, почти не затратив на это особых сил. В финале ему пришлось сражаться с соотечественником. В результате в руках иркутянина золото, а у страны первое командное место.

Тренировочные манекены резво разлетаются по спортивному залу в опытных руках этих борцов. Упражнение выполняют произвольно, оттачивая до идеала крепкие комбинации бросков и переводов в партер. Гусейн Гусейнов, глядя на кожаный футляр манекена, набитый трухой, признается: европейские борцы, с которыми он сражался на открытом турнире в Сербии, были едва сильнее. В цепкие руки иркутянина угодили хорватский спортсмен, которым буквально вытерли ковер, и даже опытные греки остались в стороне. "Там швед был нормально только подготовлен. И он знал мою борьбу, вот с ним мы встречались на соревнованиях. С ним и работали", - говорит Гусейн Гусейнов, победитель соревнований по борьбе.

Традиционно, на турнир в сербскую Суботицу, который посвящен памяти югославского олимпийского чемпиона Рефика Мемишевича, приезжают сильнейшие кадеты всей европейской части и даже с других материков. На этот раз были представители США, однако российская сборная оставила своих соперников далеко позади. Первое командное и золото у иркутянина. По словам тренера, это отличная разминка и возможность укрепить позиции наших борцов. "Проверка тех сил и техник, которые мы здесь набираем и на сборах. Вот он сейчас проверил себя. Ну и было ясно, что едут два номера - Гусейн и еще один из России. Кто выиграет, тот и поедет на Европу", - сказал Александр Хаустов, заслуженный тренер России по борьбе.

Сейчас Гусейн начнет подготовку к крупному европейскому турниру. Он пройдет в 20-х числах июля в Боснии и Герцеговине, туда спортсмен отправится в составе сборной России.

Изображения новости Видео новости Скачать