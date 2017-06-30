Автор: Анастасия Байдракова

Стартовал областной турнир по настольному теннису памяти Игоря Зусмана

Опубликовано: 30.06.2017 17:36

Памяти заслуженного тренера. Сегодня стартовал открытый турнир Иркутской области по настольному теннису. Сильнейшие молодые игроки региона, ветераны, а также совсем юные теннисисты борются за звание лучшего. Турнир посвятили Игорю Зусману. Под его руководством команда "Байкал" трижды становилась победителем в чемпионате страны среди клубов суперлиги.

Отточенные движения, верные удары. Алла Корнилова теннисом начала заниматься в 8 лет. Сразу попала к Игорю Зусману. В составе команды три раза была победителем клубного чемпионата России, дважды Кубка России, а также чемпионкой Европы в юношеской команде. Побеждать Алла начала еще во втором классе - такой был тренер. "Он был очень требовательный, справедливый, трудолюбивый. Характер победителя, и он всех нас воспитывал так, чтобы мы становились победителями, у нас шансов не было не выигрывать, потому что с таким тренером нельзя было проигрывать", - признается Алла Корнилова, участница областного турнира по настольному теннису памяти И.Зусмана.

Игорь Зусман воспитал более 50 мастеров спорта. Иркутская школа настольного тенниса при нем стала известна на всю страну. Заслуженный тренер России ушел из жизни 10 лет назад.

Открытый турнир Иркутской области по настольному теннису продлится два дня. Победителей определят в одиночных разрядах среди мужчин и женщин.